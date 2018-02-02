Прогноз выручки Apple не оправдал ожиданий, но рост цен на iPhone воодушевил инвесторов

Apple Inc в четверг представила разочаровывающий прогноз выручки на текущий квартал, однако рост цен на iPhone и возможность того, что компания вернет акционерам более половины от денежных накоплений в размере $285 миллиардов ослабили беспокойство инвесторов.

Технологический гигант также сообщил, что продал меньше iPhone за праздничный квартал, чем ожидала Уолл-стрит.

Однако прогноз выручки в первые три месяца 2018 года “не такой плохой, как некоторые боялись”, сказал Цзюнь Чжан из Rosenblatt Securities Inc. Комментарии Apple о планах в отношении $163 миллиардов чистых денежных средств обеспечили поддержку акциям компании.

“У нас практически один и тот же уровень денежных средств и долга на балансе”, - сказал финансовый директор Apple Лука Маэстри в интервью Reuters.

“Мы хотим уменьшить этот баланс с $163 миллиардов до нуля”, - сказал Маэстри, имея в виду текущий уровень наличности Apple без учета долга.

Apple ожидает получить выручку в диапазоне от $60 миллиардов до $62 миллиардов и валовую маржу в диапазоне от 38,0 до 38,5 процента в первом квартале, который завершится в марте. Опрошенные Рейтер аналитики ожидали выручку на уровне $65,7 миллиарда и валовую маржу в размере 38,9 процента.

В то же время средняя цена реализации iPhone в первом квартале, завершившемся 30 декабря, составила $796, превысив прогноз Уолл-стрит на уровне $756. Рост цен компенсировал не дотянувшее до ожиданий количество проданных iPhone - 77,3 миллиона штук против прогнозируемых 80 миллионов.

Компания получила выручку в размере $88,3 миллиарда против $78,4 миллиарда годом ранее. Аналитики в среднем ждали выручку в размере $87,3 миллиарда.

Прибыль составила $3,89 на акцию по сравнению с $3,36 годом ранее. Аналитики прогнозировали этот показатель в размере $3,86 на акцию.

Выручка подразделения услуг, в которое входит Apple Music, App Store и iCloud, выросла на 18 процентов до $8,4 миллиарда против консенсус-прогноза в $8,6 миллиарда.

Однако выручка слегка не дотянула до показателя прошлого квартала на уровне $8,5 миллиарда. По словам Маэстри, это связано с тем, что в праздничном квартале было 13 недель, а не 14.