Последнее обновление: 28.12.2017 14:18

Доля Apple на рынке смартфонов резко снизилась

Категории: США Apple

Компания Apple сохраняет лидерство на мировом рынке смартфонов, но ее доля существенно снизилась в третьем квартале 2017 г. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании Counterpoint Research.

В июле-сентябре 2017 г. Apple получила 60% глобальной прибыли от продажи смартфонов против 86% за аналогичный период прошлого года.

Падение доли рынка аналитики объясняют тем, что в прошлом квартале компания активно продавала более дешевые смартфоны старых моделей. Кроме того, сказалась конкуренция со стороны компании Samsung, выпустившей свой новый флагман Galaxy Note 8 и получившей 26% глобальной прибыли в сегменте рынка.

Пятерку лидеров замыкают три китайские компании - Huawei, Oppo и Vivo. Доля рынка каждой из них не превышает 5%.

Ранее сообщалось, что потребители в США и Израиле начали подавать судебные иски против Apple после того, как компания призналась, что намеренно замедляла работу старых моделей iPhone.

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