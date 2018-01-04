Последнее обновление: 04.01.2018 11:42

Из-за последнего скандала Apple может потерять около 10 миллиардов долларов

Категории: США Apple

Из-за последнего скандала вокруг специального замедления работы ряда старых моделей мобильных устройств Apple ради увеличения продолжительности работы батареи корпорация может потерять крупную сумму денег.

В связи с этим компания приняла решение о снижении стоимости замены батареи для устаревших моделей iPhone с 79 до 29 долларов.

Специалисты подсчитали, что в общей сложности Apple может потерять около десяти миллиардов долларов.

Согласно последнему исследованию аналитиков, чаще всего люди покупают себе новую модель iPhone именно из-за износа аккумулятора. А теперь, когда стоимость замены батареи заметно снизилась, эксперты прогнозируют снижение продаж iPhone.

По их мнению, люди станут реже обновлять свои "яблочные" смартфоны. Ранее корпорации пришлось принести извинения за намеренное замедление работы старых моделей iPhone.

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