Последнее обновление: 09.02.2018 17:04

Лукашенко объявил 2018 год "годом малой родины"

Лукашенко объявил 2018 год "годом малой родины".

На церемонии вручения госнаград лучшим работникам аграрной отрасли он пояснил, что на принятие такого важного решения его подвигли размышления о важности малой родины в судьбе каждого человека.

"Она многолика. Для одних это родной город, улица в городе или небольшой дворик, деревня, где прошли лучшие детские годы, для других - кусочек дикой природы, который радовал глаз и дарил чувство наполненности и покоя. А для тех, кто уехал искать счастье в другие страны, малой родиной стала Беларусь", - цитирует Лукашенко его пресс-служба.

"Мне не надо вам рассказывать, что такое малая родина, особенно, что такое деревенька, в которой, может быть, уже осталось три-пять домов, - когда-то большая деревня превратилась в совсем маленький уголок, как у нас раньше говорили, в хуторок. И мне не надо вас убеждать, что с годами тянет туда, где ты сделал первые шаги. Пока у нас есть время и возможности, давайте спасем эти хуторки", - призвал он.

По словам Лукашенко, те, у кого есть возможности отстроить и возродить эти деревеньки, могут назвать их своим именем.

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