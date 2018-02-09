Лукашенко объявил 2018 год "годом малой родины".

На церемонии вручения госнаград лучшим работникам аграрной отрасли он пояснил, что на принятие такого важного решения его подвигли размышления о важности малой родины в судьбе каждого человека.

"Она многолика. Для одних это родной город, улица в городе или небольшой дворик, деревня, где прошли лучшие детские годы, для других - кусочек дикой природы, который радовал глаз и дарил чувство наполненности и покоя. А для тех, кто уехал искать счастье в другие страны, малой родиной стала Беларусь", - цитирует Лукашенко его пресс-служба.

"Мне не надо вам рассказывать, что такое малая родина, особенно, что такое деревенька, в которой, может быть, уже осталось три-пять домов, - когда-то большая деревня превратилась в совсем маленький уголок, как у нас раньше говорили, в хуторок. И мне не надо вас убеждать, что с годами тянет туда, где ты сделал первые шаги. Пока у нас есть время и возможности, давайте спасем эти хуторки", - призвал он.

По словам Лукашенко, те, у кого есть возможности отстроить и возродить эти деревеньки, могут назвать их своим именем.