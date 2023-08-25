Лукашенко впервые высказался о гибели Пригожина

Лукашенко сегодня впервые высказался о гибели Пригожина и гарантиях безопасности.

"Я и не должен обеспечивать безопасность Пригожина", - заявил он.

Как известно, два месяца назад он обещал главе ЧВК "полную безопасность" и вывод наемников в Беларусь. Теперь же он заявил, что "в таком ключе разговор и не шел".

Лукашенко также прокомментировал версию о причастности Путина к крушению самолета Пригожина в Тульской области.

"Я не могу представить, что это сделал Путин, что виноват Путин. Слишком грубая, непрофессиональная работа, если уж на то пошло", - заявил он.

При этом Лукашенко подтвердил, что лагерь "вагнеровцев" под Осиповичами постепенно демонтируют.

"Почему мы лишние палатки убираем - столько не надо. Здесь остается ядро, кто-то уехал в отпуск, кто-то вообще решил жить в стороне, но телефоны, адреса, пароли, явки в этом ядре известны. (...) Столько, сколько нам надо и этому подразделению, они будут у нас жить и работать", - сказал он.