Лукашенко: Ситуация как накануне Великой Отечественной войны

Лукашенко сравнил обстановку вокруг страны с началом Великой Отечественной войны и помахал в сторону Европу российской военной дубиной. Путин ему разрешил

По его словам, в начале Великой Отечественной войны Советскую армию убаюкали и в итоге она оказалась не готова отразить агрессию.

"Я учил историю хорошо и знаю это. Поэтому делаю выводы. Для меня это был урок. Поэтому я вынужден был пол армии привести в полную боевую готовность и развернуть, окружить фактически Гродно, чтобы они не смотрели на эту нашу жемчужину", - сказал Лукашенко.

"Не волнуйтесь. Это мои проблемы, и я их буду решать»…

«Я связался с Путиным и обрисовал ему обстановку. У нас договор. Говорю: давай думать, что будем делать. Он говорит: мы знаем, чего они хотят. И Путин уже прошел несколько таких этапов от чеченской войны и знает, что происходит вокруг границ. И мы с ним договорились. Мы справимся с этой проблемой. Но если там дернутся за пределами, надо задействовать совместную группировку вооруженных сил, основой которой является белорусская армия. А россияне нас должны поддерживать и двигаться за нами. Мы создали резервы с ним. Ни один солдат из России не пересек нашу границу. Мы пока справляемся сами. Но у нас даже не дрогнет ни голос, ни рука, ни нога для того, чтобы вместе устаканить любого, кто дернется на западной границе Союзного государства".

"Президент России, это понимая, защищая Беларусь, прежде всего защищает Россию", - добавил Лукашенко.

Сам он воевать не пойдет: «…И вы меня начинаете критиковать, что я с автоматом там бегаю по улицам и готов стрелять в собственный народ. Слушайте, я за четверть века в народ никогда пальцем не показывал, не то что стрелять"…