Последнее обновление: 23.04.2018 15:27

Лукашенко 24 апреля обратится с посланием к народу и Нацсобранию

Лукашенко 24 апреля обратится с ежегодным посланием к народу и Национальному собранию, сообщает его пресс-служба.

"Традиционно на мероприятие в Овальный зал Дома правительства приглашены высшие должностные лица страны, члены правительства, руководители органов госуправления, крупнейших предприятий, ведущих вузов, банков, представители дипломатического корпуса, средств массовой информации", - говорится в сообщении.

Выступление будет транслироваться с 10.30 в прямом эфире в ряде СМИ. Телеверсия послания будет показана в вечернем эфире белорусских телеканалов.

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