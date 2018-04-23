Лукашенко 24 апреля обратится с посланием к народу и Нацсобранию

Лукашенко 24 апреля обратится с ежегодным посланием к народу и Национальному собранию, сообщает его пресс-служба.

"Традиционно на мероприятие в Овальный зал Дома правительства приглашены высшие должностные лица страны, члены правительства, руководители органов госуправления, крупнейших предприятий, ведущих вузов, банков, представители дипломатического корпуса, средств массовой информации", - говорится в сообщении.

Выступление будет транслироваться с 10.30 в прямом эфире в ряде СМИ. Телеверсия послания будет показана в вечернем эфире белорусских телеканалов.