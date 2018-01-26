"Полный бардак" в промзоне Минска возмутил Лукашенко

Лукашенко по пути на фармпредприятие "Минскинтеркапс" обратил внимание на состояние территорий в промышленной зоне Минска и потребовал от руководства столицы навести порядок.

"Бардак полный! Мы заборы в колхозах ремонтируем, делаем, чтобы смотрелось. Посмотрите на эти предприятия", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

"У вас один год остался. В середине 2019 года вся страна, прежде всего Минск, должны быть в идеальном порядке", - потребовал Лукашенко.

В частности, он акцентировал внимание на содержании территорий вокруг производств, установке заборов и поддержании их в надлежащем состоянии. При этом потребовал, чтобы соответствующие работы выполнялись бюджетно без траты лишних средств.

"Не надо этих железобетонных конструкций", - сказал он.

"Все надо приводить в порядок", - добавил Лукашенко.

Наряду с этим он обратил внимание на некоторые недостроенные объекты в пределах Минска и потребовал решительных действий в данном вопросе со стороны властей.