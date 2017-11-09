Apple начала тестировать сервис по переводу денег через iMessage

Компания Apple запустила бета-версию сервиса по переводу и получению денег посредством сообщений на iPhone Apple Pay Cash, сообщает Techcrunch. При помощи этой программы пользователи смогут осуществлять индивидуальные платежи через iMessage.

Протестировать ее, как уточняет издание, пока смогут только владельцы iOS 11.2 в США. Для них сервис уже доступен на сайте бета-тестирования компании iOS Public Beta.

«После обновления [бета-версии до iOS 11.2 beta 2] в приложении iMessage вы увидите кнопку Apple Pay, которая позволяет произвести платеж», — рассказали в компании. Инициировать перевод, по информации Apple, можно «простым запросом денег в сообщении», а осуществить его — нажатием на СМС собеседника, в котором содержится такая просьба.

«При этом в первый раз, когда кто-то отправит вам деньги, вы, принимая перевод, согласитесь на выпуск вашей новой виртуальной карты Apple Pay Cash», — рассказали в компании. Эта карта, по данным Apple, сможет использоваться только для переводов или оплаты через Apple Pay, а также функционировать как «журнал транзакций для всех покупок» в рамках этой системы.

Платеж через iMessage, как уточнили в Apple, можно сделать при помощи любой дебетовой или кредитной карты, которая привязана к Apple Pay. В случае использования первой плата за перевод взиматься не будет. Если же платеж будет производиться посредством кредитной карты, плата за «промышленный стандарт составит «несколько процентов», отметили в компании.​