Минэкономразвития заявил об отмене льгот на ввоз автокомпонентов в Россию

Минэкономразвития и Минпромторг планируют до сентября 2017 года создать новый механизм поддержки российского автопрома, который предусматривает отмену льгот на ввоз автокомпонентов. Об этом газете «Ведомости» рассказал директор департамента развития секторов экономики Минэкономразвития Александр Масленников.

Проект будет запущен предположительно в 2019 году и заменит собой соглашения о промсборке, действие которых истекает в 2018–2020 годах. По словам Масленникова, в разрабатываемом механизме не будет льготных ввозных пошлин (преимущественно нулевых) на автокомпоненты. Такое решение принято для того, чтобы помочь развитию местной автокомпонентной отрасли. Масленников подчеркнул, что отмена льгот с 1 июля 2018 года была одним из условий вступления России в ВТО.

Вместе с тем автоконцерны смогут и дальше пользоваться госзакупками, льготным кредитованием, лизингом, компенсацией утилизационного сбора и другими программами государственной поддержки отрасли. В 2016 году бюджет потратил на эти программы 60 млрд руб. В дальнейшем ежегодная поддержка отрасли составит 65 млрд руб.

Также новый проект предполагает, что стартовая локализация производителя должна быть не менее 60%, отметил Масленников, добавив, что такой уровень локализации был одним из обязательств участников соглашения о промсборке. Кроме того, ведомство проработает обязательства по развитию экспорта для автоконцернов, однако требуемый показатель пока не определен. В проекте стратегии развития автопрома указана цифра в 15% от общего производства автомобилей в России.

Представитель Минпромторга комментировать новый механизм развития автопрома отказался.

По словам представителя АвтоВАЗа, разрабатываемый Минэкономразвития и Минпромторгом проект «мало чем грозит» автоконцерну. Представитель компании заявил, что полностью от импорта компонентов «уйти нельзя». Он отметил, что локализация некоторых компонентов, например, электроники, «не имеет экономических предпосылок».

Представитель «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» заявил «Ведомостям», что компания заинтересована в увеличении уровня локализации, но также хотела бы сохранить льготы по импорту автокомпонентов. Представитель неназванной автокомпании добавил, что отмена льгот не сможет способствовать появлению новых компонентных производств из-за того, что «заказы автозаводов не обеспечат их нормальную загрузку».