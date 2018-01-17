Цены на нефть малоподвижны, аналитики говорят о рисках понижательной коррекции

Цены на нефть малоподвижны на утренних торгах в среду, при этом аналитики указывают на риски понижательной коррекции.

К 9.30 фьючерсы на маркерный сорт Brent опустились на 0,01 процента до $69,14 за баррель. В понедельник котировки североморской смеси поднялись до трехлетнего пика на уровне $70,37 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую легкую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $63,72 за баррель, на 0,02 процента ниже предыдущего закрытия.

По мнению Норберта Рюкера из Julius Baer, “коррекция неизбежна... учитывая чрезмерный рост числа спекулятивных позиций на дальнейший подъем цен (на нефть)”.

На прошлой неделе нетто-лонг по контрактам на североамериканский бенчмарк WTI достиг нового рекорда. За торговую неделю, завершившуюся 9 января, число контрактов выросло на 45.804 до 501.134, следует из данных Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).

Но несмотря на текущий спад, отраслевые эксперты в целом считают, что показатели рынка хорошие, что во многом обеспечили договоренности Организации стран-нефтеэкспортеров ОПЕК и не входящих в нее государств, включая Россию.

В конце ноября они условились продлить действие глобального пакта об ограничении добычи сырья ради выравнивания баланса спроса и предложения.

Устойчивый спрос также поддерживает рынок, добавляют аналитики.

При этом одним из основных факторов, сдерживающих его дальнейший подъем, остается упрямый рост нефтедобычи в США.

По прогнозу Управления энергетической информации (EIA), производство сырья в стране в скором времени преодолеет отметку 10 миллионов баррелей в сутки, невзирая на недавнее снижение из-за морозов.