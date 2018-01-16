Нефть дешевеет, но держится вблизи достигнутых максимумов за счет хорошего спроса

Цены на нефть снижаются на вечерних торгах во вторник: европейский бенчмарк Brent дешевеет почти на $1, но продолжает оставаться недалеко от трехлетнего пика $70,37, достигнутого накануне.

К 17.20 фьючерсы на маркерный сорт Brent опустились на 1,05 процента до $69,52 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую легкую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $64,06 за баррель, на 0,37 процента ниже предыдущего закрытия.

Среди основных факторов поддержки аналитики называют ограничение добычи сырья в рамках глобального пакта ОПЕК+, а также устойчивый спрос.

“Мы пересмотрели прогноз баланса спроса и предложения ввиду более стремительного, чем ожидалось, восстановления мирового рынка нефти, которое обеспечили улучшение циклических показателей, холодная погода и строгая приверженность ОПЕК (условиям сделки об ограничении добычи)”, – сообщил Bank of America Merrill Lynch.

“В настоящий момент мы ожидаем дефицит на уровне 430.000 баррелей в сутки в 2018 году против ранее прогнозируемых 100.000 баррелей в сутки. В связи с этим мы также повысили прогноз средней цены Brent до $64 за баррель в 2018-м по сравнению с предыдущим прогнозом на уровне $56 за баррель; цена североамериканского сорта WTI, по нашим расчетам, будет находиться у $60 за баррель в 2018 году против $52 за баррель в предыдущем прогнозе”, – следует из сообщения банка.

Аналитики Morgan Stanley, в свою очередь, ожидают, что цена Brent поднимется примерно до $75 за баррель к третьему кварталу текущего года.

Одним из главных противовесов усилиям производителей ОПЕК+ и факторов, сдерживающих дальнейший подъем рынка, остается стремительный рост нефтедобычи в США. Текущий объем производства сырья в стране составляет 9,5 миллиона баррелей в сутки, свидетельствуют данные Управления энергетической информации (EIA).

Ряд инфраструктурных объектов были закрыты из-за морозов в Северной Америке, что сдерживает темпы производства, и тем не менее многие аналитики по-прежнему говорят о том, что добыча нефти в США в скором времени пробьет отметку 10 миллионов баррелей в сутки.