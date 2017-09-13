Последнее обновление: 13.09.2017 17:15

На автосалоне во Франкфурте представили самый быстрый автомобиль в мире

Категории: Япония Авто

Японская компания Aspark представила на Франкфуртском автосалоне электрический гиперкар Owl. Новинка стала самым быстрым автомобилем в мире, передает Autonews.ru.

Инженеры Aspark работали над электрокаром в течение последних трех лет. В основе автомобиля лежит трубчатый каркас и кузовные панели из композитных материалов. Кроме того, новинка получила сверхлегкие колесные диски из магния. Высота автомобиля не превышает одного метра.

Полностью электрическая установка развивает более 1000 л.с., а тяга передается на все четыре колеса. Aspark Owl способен ускоряться с места до 100 км/ч менее чем за две секунды. Максимальная скорость не называется.

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