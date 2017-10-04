Honda закроет крупный завод в Японии - впервые в своей истории

Honda Motor Co. планирует впервые в своей истории прекратить выпуск автомобилей на крупном заводе в Японии и закрыть предприятие.

Как говорится в пресс-релизе Honda, завод в Саяме, префектура Сайтама, прекратит работу около 2021 года, в дальнейшем его операции будут объединены с другим предприятием в той же префектуре.

Honda вынуждена пересматривать стратегию в Японии из-за сокращения внутреннего спроса и растущих расходов на НИОКР в связи с разработками самоуправляемых и электрических машин.

После консолидации заводов в префектуре Сайтама Honda в общей сложности будет выпускать в Японии около 700 тыс. автомобилей для внутреннего рынка и 100 тыс. на экспорт. В прошлом году компания произвела в Японии 820,2 тыс. автомобилей, из которых 147,2 тыс. были экспортированы.