Mitsubishi объявила об отзыве более 161 тыс. машин в США и Канаде

Японская компания Mitsubishi отзывает 161,1 тыс. автомобилей из США и Каналы из-за неисправности электрических реле. Об этом заявили в компании, передает Associated Press.

Как отмечается в сообщении, из-за неисправности реле двигатель может глохнуть или перегреваться. Отзыву подлежат кроссоверы Outlander SUV и Outlander Sport, которые были выпущены в период с 2015 по 2017 год, седаны Lancer, реализованные за этот же период, и седаны Lancer Evolution, который сошли с конвейера в 2015 году. В Канаде должны быть отозваны 28,6 автомобилей, а остальные — из США.

В Mitsubishi заявили, что пока нет сообщений о происшествиях или травмах из-за реле, которое может уменьшить подачу электричества к двигателю.

Японская компания уведомит владельцев машин о дефекте в октябре. Все ремонтные работы по замене некорректно работающих деталях будут произведены дилерами бесплатно.

В мае 2016 года официальный дистрибьютор и импортер автомобилей Mitsubishi компания «ММС Рус» объявила об отзыве в России 141,5 тыс автомобилей Mitsubishi Lancer, которые были проданы с июня 2003 по декабрь 2008 года. Причиной отзыва стало некорректное срабатывание подушки безопасности на переднем пассажирском кресле. В сентября 2016 года из-за этого же дефекта в России были отозваны 47,8 тыс. пикапов Mitsubishi L200, которые были проданы с февраля 2007 по февраль 2016 года.

В сентября 2017 года Mitsubishi заявила об отзыве в России 89,4 тыс. автомобилей ASX, которые были выпущены с июля 2010 года по январь 2016 года. Причиной отзыва ​стала проблема со стеклоочистителями.