Mitsubishi Motors планирует увеличить продажи на 30%, оставляя позади топливный скандал

Mitsubishi Motors Corp планирует увеличить объем продаж и выручку на 30 процентов за три года и выделить больше денег на исследования и разработки, расширяя присутствие в США и Китае и стремясь оставить позади скандал с фальсификацией данных о расходе топлива.

Представив среднесрочный план развития до марта 2020 года, седьмой по величине в Японии автопроизводитель сообщил в среду, что планирует нарастить объем годовых мировых продаж до 1,3 миллиона автомобилей и увеличить операционную маржу до 6 процентов или более с 0,3 процента.

Mitsubishi сообщила, что хочет повысить годовые капзатраты на 60 процентов до 137 миллиарда иен ($1,22 миллиарда), или 5,5 процента годовых продаж, а инвестиции в исследования и разработки - на 50 процентов до 133 миллиарда иен. В совокупности целевой ориентир расходов в течение этого периода превысит 600 миллиарда иен.

“Мы вновь сделаем доверие к нашей компании главным приоритетом, успешно выпустим новые автомобили и обеспечим стремительный рост финансовой стабильности”, - говорится в заявлении главы Mitsubishi Осаму Масуко.

“Это станет залогом будущего устойчивого роста нашей компании, который будет включать увеличение капитальных затрат и расходов на разработку продукции”.

Японский автопроизводитель также планирует сократить расходы более чем на 100 миллиардов иен в течение следующих трех лет за счет развития и повышения эффективности закупок после присоединения к альянсу автопроизводителей Nissan и Renault SA.

Сосредоточившись на увеличении доли рынка в США и Азии, в частности в Японии и Китае, Mitsubishi планирует выпустить 11 моделей автомобилей в течение трех лет.