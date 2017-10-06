Nissan отзывает все автомобили в Японии, проданные в последние 3 года

Автомобильная компания Nissan Motor Co Ltd отзовет 1,2 миллиона пассажирских автомобилей, проданных в Японии за последние три года, после того как выяснилось, что окончательная проверка транспортных средств проводилась не авторизованными техниками, сообщила компания.

Японские автопроизводители уже не в первый раз привлекают внимание из-за нарушений - в апреле 2016 года Mitsubishi Motors Corp признала, что занижала показатели экономии топлива в некоторых моделях автомобилей для внутреннего рынка.

Второй по величине автопроизводитель в Японии Nissan сообщил, что отзовет 1,21 миллиона автомобилей, произведенных для внутреннего рынка в период с октября 2014 по сентябрь 2017 года, в том числе и популярнейшие модели - минивэн Nissan Serena и компактный хэтчбек Nissan Note.

По сообщению компании, все отозванные автомобили пройдут повторный осмотр и окончательную проверку на предмет неисправностей радиуса поворота, тормозной системы и приемистости двигателя, что обойдется примерно в 25 миллиардов иен ($222 миллиона).

“Мы обязаны серьезно подойти к положениям о регистрации и процедурам, независимо от нашей занятости и нехватки рабочих рук”,- сказал исполнительный директор компании Хирото Саикава на пресс-конференции.

“Мы приносим извинения за все неудобства, доставленные нашим клиентам”,- сказал Саикава.

По словам Саикавы, компания выясняет, как и почему проходили проверки, на которые обычно отводится около месяца. Во внутреннем расследовании инцидента будет участвовать и третья сторона, отметил руководитель.