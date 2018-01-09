Последнее обновление: 09.01.2018 17:44

Украина усилила охрану границы

Государственная пограничная служба Украины усилила охрану западной, восточной и северной границ страны.

Как сообщается на сайте ведомства, подобные меры принимаются в первую очередь для борьбы с нелегальными мигрантами и контрабандистами.

Для выполнения поставленных задач привлекли более 200 военнослужащих Национальной академии Государственной пограничной службы Украины им. Богдана Хмельницкого, Главного центра подготовки личного состава имени генерал-майора Игоря Момота и других резервов пограничного ведомства.

Часть мобильных групп уже направили в Черновицкую, Закарпатскую и Волынскую области. Остальные резервы должны приехать до конца недели.

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