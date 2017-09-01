Порошенко утвердил биометрический контроль на границе для иностранцев

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о вводе биометрического контроля на границе.

Соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы государства. Решение вступит в силу с начала 2018 года, контроль за его выполнением возлагается на СНБО.

Въехать на Украину можно будет только по биометрическому паспорту. Также потребуется предварительное уведомление о поездке. Глава государства дал правительству два месяца на разработку механизма предварительного информирования иностранцами о въезде. Месяц отводится на то, чтобы кабмин усовершенствовал законодательство о порядке регистрации на Украине иностранцев.

Кроме того, порученол обновить список государств "миграционного риска", внеся в него Россию.

Процедура контроля иностранцев будет проходить в три этапа. На первом этапе человек может подать предварительное уведомление о том, что собирается на Украину. Второй этап — фиксация на границе биометрического паспорта или биометрических данных. И третий — фиксация человека в месте, где он планирует находиться.