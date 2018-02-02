Украина установила биометрическое оборудование на всех пунктах пропуска на границе

Для контроля за въездом иностранцев на государственной границе оснащены биометрическим оборудованием 157 пунктов пропуска.

"В рамках усиления контроля за въездом иностранцев в прошлом году в сжатые сроки была развернута система фиксации биометрических данных. Сейчас 157 пунктов пропуска оборудованы биометрическим оборудованием. Уже с начала года контроль прошли 57 тыс. иностранцев, в том числе 42 тыс. россиян", - говорится в сообщении Государственной пограничной службы.

В пресс-службе отметили, что для обеспечения ритмичности пропуска граждан оборудовано 1200 рабочих мест, более 400 автоматизированных рабочих мест доукомплектована сканерами отпечатков пальцев.

Кроме того, развернуто более 320 новых рабочих мест, более 420 - в железнодорожных пунктах пропуска.