Погранслужба Украины усилила контроль на границе из-за учений "Запад-2017"

Государственная пограничная служба Украины усилила контроль на всех участках границы в связи с белорусско-российскими учениями "Запад-2017", сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

"С начала сентября государственная пограничная служба Украины усилила меры безопасности на всех участках границы. Это связано с проведением российско-белорусских учений "Запад-2017", которые пройдут с 14 по 20 сентября", - говорится в сообщении.

В частности, в пограничном ведомстве стартовали двухступенчатые командно-штабные учения органов управления и подразделений органов охраны государственной границы.

По данным ведомства, сейчас идет усиление всех участков границы. Пограничники будут прикрывать направления возможных провокационных действий и вооруженных вторжений в взаимодействии с вооруженными силами Украины, Нацгвардией и Нацполицией. Как отмечается, такие мероприятия будут продолжаться как минимум до окончания учений "Запад-2017".

Совместные белорусско-российские стратегические учения "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября на территории Беларуси. По данным Минобороны РФ, в учениях примут участие до 12,7 тысячи военнослужащих, планируется задействовать около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники.