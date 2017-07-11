Последнее обновление: 11.07.2017 17:11

Для иностранцев в Украине на границе вводится биометрический контроль

Украина вводит на границе биометрический контроль для иностранцев . Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на заседании СНБО.

По его словам, речь идет об усилении контроля за въездом, выездом и пребыванием граждан других государств на территории Украины.

"Мы должны снять биометрические данные, включая отпечатки пальцев, цифровую фотографию. Это значительно усилит возможности для борьбы с терроризмом", - сказал Петр Порошенко, которого цитирует его пресс-служба.

Он выразил уверенность, что подготовленные проекты решений найдут четкое понимание и поддержку в обществе.

Президент Украины отметил, что необходимые средства Государственной пограничной службе должны быть выделены для того, чтобы она имела возможность технически обеспечить выполнение этого решения.

Петр Порошенко обратился к министру внутренних дел Украины взять исполнение под личный контроль, для того чтобы на всех основных пунктах пересечения границы пограничники были обеспечены необходимым оборудованием для фиксации биометрических данных.

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