Власти Минска изменили нормативы потребления тепла в домах без приборов группового учета

Мингорисполком решением №4137 от 4 декабря 2017 года установил новые нормативы фактического расхода тепловой энергии в жилых домах, не оборудованных приборами группового учета расхода тепла.

Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, норматив фактического потребления тепловой энергии на отопление 1 кв.м общей площади жилых помещений на октябрь 2017 года установлен в размере 0,0124 Гкал/кв.м, а на подогрев 1 куб.м воды на октябрь 2017 года - 0,0767 Гкал/куб.м.

"Данные нормативы установлены на основании ч.2 п.29 положения о порядке расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда", - поясняется в документе.

Решение Мингорисполкома вступает в силу после его официального опубликования.