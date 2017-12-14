Последнее обновление: 14.12.2017 14:14

Совмин утвердил на 2018 год размеры компенсации юрлицам и ИП расходов по сбору отходов

Совмин постановлением № 954 от 12 декабря 2017 года утвердил на 2018 год размеры компенсации юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям расходов по сбору отходов товаров и отходов упаковки.

"Документом установлен размер компенсации юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям расходов по сбору в Беларуси отходов товаров и упаковки при условии их передачи для обезвреживания, использования или хранения на территории страны. Причем это не касается отходов производственной деятельности - как собственных, так и переданных от других юрлиц или ИП", - говорится в сообщении правительства.

Размер компенсации предусмотрен за 1 т отходов. Например, для бумаги и картона он составляет Br90, для тарного стеклобоя, смешанного по цветам, - Br140, а для сортированного - Br90. Компенсация сбора отходов пластмасс установлена на уровне Br150, шин, покрышек, резиновых камер - Br100, отработанных элементов питания - Br5,5 тыс, отработанных масел - Br100.

Кроме того, прописан размер компенсации юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям расходов по сбору в Беларуси отходов бумажной и картонной упаковок, полученных из отходов производства и переданных для использования на территории страны по договорам поставки товаров для республиканских государственных нужд. Он составляет Br90 за 1 т.

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