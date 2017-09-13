Apple представила три новых iPhone

Apple представила премиальную версию в честь десятилетия со дня презентации первого смартфона Apple — iPhone X (iPhone Ten). Трансляция велась на сайте компании.

Премиальная версия iPhone X выполнена в стеклянном корпусе. Новый смартфон получил более мощный процессор А11 и 5,8-дюймовый экран c разрешением 2436 на 1125 точек. У него будет основная 12-мегапиксельная камера с двойной оптической стабилизацией и 7-мегапиксельная фронтальная.

Как и предсказывал Bloomberg, новый смартфон Apple лишился кнопки «Домой», соответственно, и сканера отпечатка пальца: вместо него для идентификации будет использоваться специальная камера для распознавания лица. С помощью нее можно, например, разблокировать смартфон и авторизовывать платежи через Apple Pay. Также iPhone Х, как и ожидалось, получил беспроводную зарядку.

Стоимость iPhone X будет начинаться в США от $999. Предзаказ начнется с 27 октября, доступен новый смартфон станет с 3 ноября.

Также Apple представила две других модели — iPhone 8 и iPhone 8 Plus. Эти новые модели также выполнены в стеклянном корпусе. Диагонали экранов составит 4,7 дюймов у iPhone 8 и 5,5 дюймов у iPhone 8 Plus. Стоимость iPhone 8 будет начинаться от $699 в США за модель с 64 Гб памяти. Plus-версия — от $799 в США за модель с таким же объемом памяти. iPhone 8 будет представлен в трех цветах — черный, серый и новый золотой.

Ранее в сентябре The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщила, что Apple может столкнуться с дефицитом поставок новых iPhone. Причиной послужили производственные сложности, которые возникли летом при сборке смартфонов, в связи с чем график производства сдвинулся на месяц. Газета предупредила, что это может привести к задержкам при доставке iPhone потребителям, которые оформят заказ на новинки.