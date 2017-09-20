Apple выпустила новую операционную систему iOS 11

Компания Apple официально объявила о выходе новой операционной системы для своих устройств iOS 11. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

iOS 11 была анонсирована в начале июня на конференции WWDC 2017 в Сан-Хосе. В числе новшеств, о которых рассказали разработчики, было, в частности, изменение голоса помощника Siri, который в Apple пообещали сделать более естественным, и изменение дизайна AppStore.

Новая система подверглась редизайну по сравнению с предыдущими. Так, для пользователей была сделана новая панель управления, которую можно вытянуть с нижнего края экрана. Также теперь пользователь может сам выбирать и редактировать те функции, которые будут вынесены на панель.

Значительным изменениям подвергся AppStore. Теперь в нем присутствует не только каталог приложений, но и подборки программ, статьи и советы по работе приложений.

В iOS 11 появилась возможность редактировать Live Photo, что раньше нужно было делать в сторонних приложениях. Теперь для пользователей стало доступно несколько базовых инструментов, к примеру имитация выдержки или смена направления анимации.

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