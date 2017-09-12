Apple готовится представить юбилейный iPhone на презентации новых продуктов

Через десять лет после того, как бывший глава Apple Inc Стив Джобс представил первый iPhone, компания готовится во вторник обнародовать премиальную модель с абсолютно новым дизайном, еще два смартфона, масштабное обновление для Apple Watch и приставку Apple TV с более высоким разрешением.

Конференция Apple пройдет в театре имени Стива Джобса в кампусе Apple Park, который считается последней задумкой Джобса до его смерти в 2011 году.

Выход новых продуктов и следующий за ним сезон праздничного шопинга - самые важные события для Apple за несколько лет. За последние 10 лет компания продала более 1,2 миллиарда iPhone и положила начало эре мобильных вычислений, но в прошлом году столкнулась с существенным снижением выручки, поскольку многие покупатели сочли iPhone 7 слишком похожим на предыдущую модель.

Apple рассчитывает, что новый премиальный смартфон, который, как ожидается, будет называться iPhone X, усмирит критиков, которые говорят, что компания перестала выпускать инновационные продукты. Смартфон получит безрамочный экран с более широким цветовым охватом и функцию распознавания лица для разблокировки вместо Touch ID, который считывает отпечатки пальцев владельца, и кнопки home.

Две другие модели, которые, как ожидается, получат названия iPhone 8 и iPhone 8 Plus, должны стать заменой iPhone 7 и iPhone 7 Plus. Они могут также отличаться новыми характеристиками, например стеклянной задней панелью, сходной с той, что была у iPhone 4, которая обеспечит возможность беспроводной зарядки.

Цена новых моделей, согласно прогнозам, будет высокой. Аналитик Bernstein Тони Сакконаги прогнозирует, что iPhone X будет стоить $899, однако другие аналитики ожидают, что цена может превысить $1.000. Самая дорогая версия iPhone 7 Plus стоила $769.

Повышение цены в основном связано с использованием более дорогостоящих комплектующих, например экрана с более высоким разрешением, 3D-сенсоров и большего объема памяти. “Некоторые из этих комплектующих ужасно дорогие. В этом нет сомнений”, - сказал аналитик Apple в Gartner Брайан Бло.

Он ожидает, что Apple оставит в линейке несколько менее дорогостоящих моделей.

Аналитики также ждут, что Apple представит новую приставку Apple TV, которая будет поддерживать более высокое разрешение, чем предыдущая модель.

Компания также может подробнее рассказать о колонке HomePod, которая реагирует на голос и конкурирует на рынке с динамиком Echo от Amazon.com Inc и Home от Google. Apple представила HomePod в июне и сообщила, что начнет поставки в декабре.

Наконец, ожидается, что компания покажет новую версию часов Apple Watch. Предыдущие модели нуждались в привязке к смартфону пользователя, чтобы отправлять и получать информацию, однако новая версия, согласно прогнозам, будет самостоятельно подключаться к беспроводной сети, как сам смартфон.