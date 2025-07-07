В Казахстане выдачу кредитов гражданам ограничат

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка вносит изменения в нормативные правовые акты по вопросам банковской и микрофинансовой деятельности, передает Kazinform.

Новые меры направлены на защиту заемщиков, противодействие кредитному мошенничеству и усиление ответственности банков и МФО.

Проект предполагает введение ряда ограничений при выдаче потребительских займов и микрокредитов.

Так, для беззалоговых потребительских банковских займов, оформленных через интернет, на сумму свыше 150 МРП (свыше 589 800 тенге, около $1135), предусмотрена отсрочка перечисления средств.

Банк сможет перечислить займ не ранее чем через 24 часа после подписания договора и только после того, как заемщик даст свое согласие, в том числе через веб-портал «электронного правительства».

Если человек в течение одного дня берет несколько микрокредитов и их общая сумма превышает 150 МРП, банк обязан применить меры «охлаждения», то есть задержку или отсрочку выдачи следующего займа.

Если гражданин впервые оформляет кредит или микрокредит на сумму от 150 МРП, договор можно будет заключить только при его личном присутствии в филиале банка или МФО.

Для граждан моложе 21 года и старше 55 лет банки и микрофинансовые организации смогут выдавать потребительские займы или микрокредиты только после получения их явного согласия на заключение договора.

Проектом также предусмотрено новое требование к кандидатам на должность банковского и микрофинансового омбудсмана. Для работы на этой позиции нужно будет подтвердить знание государственного языка на уровне не ниже В2 по системе КАЗТЕСТ. Это обеспечит возможность полноценного общения с заемщиками.

Как подчеркивается в пояснительной записке к проекту, новые меры направлены на: предотвращение кредитного мошенничества; усиление ответственности банков и МФО; защиту прав заемщиков, особенно при оформлении онлайн-займов и микрокредитов.

Ранее сообщалось, что казахстанцы могут отказаться от кредитов по звонку.