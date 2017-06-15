Банк Англии максимально с 2007 года приблизился к повышению ставки

Комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии на этой неделе максимально с 2007 года приблизился к повышению ставки, неожиданно сообщив, что три чиновника регулятора поддержали подъем индикатора стоимости заемных средств.

За повышение ставки с уровня 0,25 процента, установленного в августе прошлого года, на заседании, завершившемся 14 июня, высказались члены комитета Иэн Маккаферти, Майкл Сондерс и Кристин Форбс. Глава Банка Англии Марк Карни и еще четыре чиновника проголосовали за сохранение ставки на прежнем уровне.

Экономисты, опрошенные Рейтер, ждали, что повышение поддержит лишь Форбс, особенно учитывая замедление роста британской экономики в первые три месяца 2017 года.

Центробанк сообщил, что ускорение инфляции до 2,9 процента в мае означает, что осенью темпы роста цен, скорее всего, превысят 3 процента, превзойдя прогноз Банка Англии и 2-процентный целевой уровень регулятора.

Кроме того, снижение фунта стерлингов после того, как премьер-министру Терезе Мэй не удалось получить парламентское большинство на выборах на прошлой неделе, может толкнуть цены еще выше, сообщил центробанк.

"В перспективе ключевые факторы в определении соответствующего направления монетарной политики - динамика инфляционного давления, устойчивость слабого потребления и степень, в которой другие компоненты спроса компенсируют это", - сообщил Банк Англии.

Большинство экономистов, опрошенных Reuters, не ждут повышения ставки до 2019 года. Прогноз омрачает неопределенность вокруг того, сможет ли Мэй добиться стабильности в правительстве для согласования договоренности о выходе Британии из Евросоюза и проведения через парламент комплексного законодательства.