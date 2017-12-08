Цены на нефть стабильны под давлением укрепления доллара, рост спроса в Китае оказывает поддержку

Цены на нефть были стабильны в пятницу под давлением со стороны растущего доллара, в то время как неослабевающий спрос на нефть в Китае на фоне сокращения добычи в рамках пакта ОПЕК+, которое уже создало дефицит на рынке, оказал поддержку котировкам.

К 9.20 фьючерсы на нефть сорта Brent снизились на 0,02 процента до $62,18 за баррель.

Фьючерсные контракты на нефть WTI к этому времени торговались у отметки $56,66 за баррель, на 0,03 процента выше предыдущего закрытия.

По мнению трейдеров, укрепление доллара, выросшего на 0,8 процента в этом месяце к корзине основных валют-соперников, оказало давление на цены.

Несмотря на это, со стороны Китая в этом году наблюдается больший спрос, чем в США, крупнейшем экспортере нефти в мире.

Импорт нефти в Китае вырос до 37,04 миллиона тонн в ноябре или до 9,01 миллиона баррелей в сутки, достигнув второго рекордного значения, показали данные Главного таможенного управления Китая в пятницу.

“Импорт нефти в Китай продолжит расти в ближайшие годы, так как добыча на нескольких крупнейших материковых месторождениях снизилась... Это неизбежно приведет к тому, что Китай будет еще сильнее зависеть от импорта сырья в прогнозный период. Таким образом, к 2021 году импортная зависимость вырастет с рекордных 68,0 процента в 2017 почти до 80 процентов”, - сообщает BMI Research.

Соглашение Организации стран нефтеэкспортеров, а также ее союзников, включая Россию, о сокращении добычи для балансировки рынка, также оказало поддержку котировкам.

В основном благодаря снижению производства, цены на нефть резко выросли в период с июня по октябрь. Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали примерно на 40 процентов.

Рост нефтедобычи в США ставит под угрозу цель картеля восстановить баланс на рынке. С середины 2016 года добыча сырья в США выросла более чем на 15 процентов до 9,7 миллиона баррелей в сутки, наивысшей отметки с начала 1970-х годов, приблизившись к уровню добычи в ведущих странах-нефтепроизводителях России и Саудовской Аравии.