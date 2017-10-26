Цены на нефть стабильны, рост сдерживается наращиванием добычи, запасов в США

Цены на нефть стабильны утром в четверг: рост запасов и добычи сырья в США сдерживает подъём рынка.

К 9.10 фьючерсы на нефть сорта Brent опустились на 0,14 процента до $58,36 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $52,09 за баррель, на 0,17 процента ниже предыдущего закрытия.

Запасы нефти в США выросли на 0,86 миллиона баррелей до 457,34 миллиона баррелей за неделю к 20 октября, тогда как аналитики предсказывали снижение на 2,58 миллиона баррелей, свидетельствуют данные Управления энергетической информации (EIA).

При этом поддержкой рынку стало превысившее прогнозы снижение недельных запасов нефтепродуктов в США.

По данным EIA, запасы бензина снизились на 5,47 миллиона баррелей, а запасы дистиллятов уменьшились на 5,25 миллиона баррелей против прогноза снижения на 0,02 миллиона баррелей и 0,86 миллиона баррелей соответственно.