Последнее обновление: 26.10.2017 14:08

Цены на нефть стабильны, рост сдерживается наращиванием добычи, запасов в США

Категории: Нефть Цены

Цены на нефть стабильны утром в четверг: рост запасов и добычи сырья в США сдерживает подъём рынка.

К 9.10 фьючерсы на нефть сорта Brent опустились на 0,14 процента до $58,36 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $52,09 за баррель, на 0,17 процента ниже предыдущего закрытия.

Запасы нефти в США выросли на 0,86 миллиона баррелей до 457,34 миллиона баррелей за неделю к 20 октября, тогда как аналитики предсказывали снижение на 2,58 миллиона баррелей, свидетельствуют данные Управления энергетической информации (EIA).

При этом поддержкой рынку стало превысившее прогнозы снижение недельных запасов нефтепродуктов в США.

По данным EIA, запасы бензина снизились на 5,47 миллиона баррелей, а запасы дистиллятов уменьшились на 5,25 миллиона баррелей против прогноза снижения на 0,02 миллиона баррелей и 0,86 миллиона баррелей соответственно.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Сентябрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Октябрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
В мире
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование