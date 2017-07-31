Презентация следующего iPhone может быть задержана

Аналитики и эксперты с Уолл-стрит подготовились ​​к тому, что выход нового iPhone, который в Apple, как обычно, планировали провести в сентябре, будет задержан, сообщает газета The Financial Times (FT).

Это, как уточняет издание, может произойти из-за проблем с поставками и производством необходимых для нового смартфона деталей.

Обеспокоенность участников рынка, по информации газеты, вызвали отчеты «цепочки поставщиков» Apple. Как ожидают эксперты, новая версия iPhone будет оснащена экраном из органических светодиодов (OLED), которые эффективно излучают свет при прохождении через них электрического тока, а также — «новой системой дополненной реальности».

Сложность производства этих деталей заставила аналитиков с Уолл-стрит понизить прогнозы по продажам новых смартфонов Apple в четвертом квартале, который заканчивается в сентябре, уточняет газета. Таким образом, доходы от продаж новых смартфонов, как замечает FT, могут быть учтены в следующем финансовом году, что может сделать Apple «уязвимой» при конкуренции с Samsung.

По оценкам многих аналитиков, пишет газета, стоимость этого «iPhone Pro» может достигать более $1 тыс. Теперь инвесторы, по данным The Financial Times, готовятся изучить соответствующий прогноз руководства Apple, который должен быть представлен во вторник, 1 августа. В нем, по информации газеты, в частности, должна быть указана «любая» информация о возможной отсрочке в графике​ презентаций новых смартфонов.

«Мы ожидаем, что высококлассное устройство будет доступно в ограниченном количестве и столкнется с высокими ограничениями по объемам поставок в течение декабрьского квартала», — рассказал FT, ссылаясь на «известные проблемы производства с компонентами», ​аналитик CFRA Анджело Зино.

Также 14 июля о возможной отсрочке выпуска новых iPhone со ссылкой на аналитиков сообщало издание MarketWatch. По мнению ряда его аналитиков, Apple должна либо отложить поставки, либо поставить смартфоны без датчика отпечатков пальцев, который компания пыталась усовершенствовать. При этом эксперты портала Appleinsider прежде уточняли, что «из-за производственных трудностей» старт массового производства новой модели iPhone 8 может быть перенесен с октября на ноябрь 2017 года.