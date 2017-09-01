Apple подтвердила дату презентации новых Iphone, сообщает The Verge со ссылкой на сообщение компании.

Презентация состоится 12 сентября. Как ожидается, компания представит новую модель Iphone 8, а также обновления Apple Watch, Apple TV и iOS. По данным Bloomberg, «восьмерку» можно будет разблокировать с помощью 3-D сканирования лица владельца устройства.

Кроме того, в ходе мероприятия будут представлены обновленные версии текущего iPhone 7 и 7 Plus с беспроводной зарядкой. Презентация пройдет в калифорнийском городе Купертино, в театре, который носит имя одного из основателей компании Стива Джобса.