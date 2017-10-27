Центробанк РФ снизил ключевую ставку в пятый раз за год

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 27 октября, принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 п.п. — до 8,25% годовых, говорится в сообщении пресс-службы ЦБ.

Принимая решение по ключевой ставке, Банк России будет оценивать баланс рисков существенного и устойчивого отклонения инфляции вверх и вниз от цели, а также динамику экономической активности относительно прогноза, говорится в релизе. Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Таким образом, Банк России уже в пятый раз за 2017 год снижает ставку. В сентябре и апреле он уменьшал ее на 0,5 п.п., июне и марте — на 0,25 п.п. Дважды за год — в феврале и июне — регулятор оставлял ставку на прежнем уровне.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 15 декабря 2017 года.