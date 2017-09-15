ЦБ РФ снизил ставку до 8,5% годовых

Совет директоров Банка России по итогам заседания в пятнцу принял решение снизить ключевую ставку на до 8,5% годовых. Об этом говорится в сообщении Банка России, опубликованном на сайте.

На таком уровне с 18 сентября будет установлена стоимость кредитов центробанка в рамках аукционов репо и операций валютный своп.

В реальности, однако, кредиты ЦБ будут дороже: уже 9 месяцев аукционы репо не проводятся, а главным источником фондирования банков являются операции по фиксированной ставке. Их стоимость установлена на уровне 9,5% годовых.

Ставка по депозитным операциям, которые стали основным инструментом ЦБ для управления денежным рынком, снизится с 8% до 7,5%.

На горизонте ближайших двух кварталов Банк России допускает возможность дальнейшего снижения стоимости денег в экономике, говорится в релизе регулятора: инфляция, укрощение которой поставил в качестве цели ЦБ, замедлилась до рекордного в истории минимума и находится "вблизи 4%".

Рост экономики "превзошел прогнозные оценки": к концу второго квартала ВВП прибавил 2,5%. Этому, однако, помогли разовые факторы, отмечает ЦБ: холодная погода в мае и июне увеличила выработку электроэнергии, а ритейлеры и промпредприятия пополняли складские запасы.

Влияние этих факторов "во втором полугодии, вероятно, уменьшится, что отчасти подтверждается статистическими данными в июле", предупреждает ценробанк. К концу года темы роста ВВП замедлятся до 1,7-2,2%.

Этот рост - близок к предельно возможному, считает регулятор: в экономике дефицит производственных мощностей и нехватка квалифицированных кадров.

Несмотря на это, стоимость денег в экономике ЦБ намерен поддерживать на высоком уровне: "Умеренно жесткие денежно-кредитных условия" нужны, поскольку остаются инфляционные риски.

Главный из них - это "возможные колебаниями цен на мировых сырьевых и товарных рынках", от которых зависит приток в РФ иностранной валюты и стабильность курса рубля.

Кроме того, "источником инфляционного давления может стать изменение модели поведения домашних хозяйств, связанное с существенным уменьшением склонности к сбережению", предупреждает ЦБ.