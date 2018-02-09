ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 7,5% годовых

Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 7,50 процента годовых, несмотря на усиление неопределенности на глобальных финансовых рынках.

ЦБР пообещал продолжить снижение ставки, которая может достигнуть нейтрального уровня уже в 2018 году.

“Краткосрочные проинфляционные риски ослабли. В связи с этим баланс экономических и инфляционных рисков несколько сместился в сторону рисков для экономики. Усилилась неопределенность в отношении конъюнктуры глобальных финансовых рынков. Вероятность превышения годовой инфляцией 4 процента в текущем году существенно снизилась”, - говорится в пресс-релизе регулятора.

В нем отмечается, что в этих условиях Банк России продолжит снижение ключевой ставки и допускает завершение перехода от умеренно жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике в 2018 году.