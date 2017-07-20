Запасов валюты у российских банков осталось на 2 месяца поддержки рубля

Из российской банковской системы возобновился отток валюты, сообщает в обзоре по сектору Райффайзенбанк.

В июне клиенты, забрали со счетов 3,8 млрд долларов. Еще 0,9 млрд долларов изъял из системы ЦБ РФ, сокращая лимиты по операциям валютного репо. Наконец, 0,5 млрд долларов пришлось вернуть зарубежным контрагентам по займам, пишет finanz.ru.

Этот отток был частично компенсирован возвратом валютных кредитов от российских юрлиц, которые суммарно погасили долг на 3,1 млрд долларов.

Тем не менее, чтобы вернуть средства в ЦБ, банкам пришлось использовать свои высоколиквидные активы, рассказывает аналитик Райффайзенбанка Денисы Порывай. Речь идет о вложениях в евробонды и запасах на зарубежных счетах. Их объем сократился за месяц на 2,8 млрд долларов.

В результате объем свободной валютной ликвидности в российской банковской системе на начало июля составлял 6,4 млрд долларов - на такую сумму собственные резервы банков, которые хранятся на счетах за рубежом, превышали их же обязательства перед клиентами по расчетным счетам. Это почти вдвое ниже, чем в начале года (более 11 млрд долларов).

Эти деньги - своего рода "подушка безопасности" валютного рынка и финансовой системы, они могут быть использованы для покрытия разрыва между притоком и оттоком валюты, который традиционно наблюдается в летние месяцы, объясняет Порывай. В июне российская экономика уже теряла больше валюты, чем зарабатывала - дефицит платежного баланса составил 4 млрд долларов. При этом "дыра" покрывалась за счет ввоза капитала корпоративным сектором на 9,3 млрд долларов - деньги были получены в основном за счет увеличения внешнего долга и размещений еврооблигаций. "Без этих средств избыток валютной ликвидности у банков был бы исчерпан уже в конце июня", - говорит Порывай.

Тот же запас, что остался, будет почти полностью израсходован за августе-сентябрь, предупреждает он: в третьем квартале платежный баланс будет заметно отрицательным - отток может превысить поступления на 2,5-4,5 млрд долларов.

Спрос на валюту будет исходить от населения, которое отправляется в отпуска, а также зарубежных держателей российских акций, которые конвертируют в валюту дивиденды за 2016 год.

Как итог это "должно умеренно повысить стоимость валютной ликвидности на локальном рынке и способствовать ослаблению курса рубля", считает Порывай.

При дефицитном текущем счете валютный рынок фактически становится заложником спекулятивных инвестиций в долги российских компаний и правительства, отмечает главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Полевой. Но эти вложения не гарантированы: привлекательность ОФЗ для нерезидентов падает по мере снижения ставки ЦБ. Кроме того, остается в силе угроза введения новых санкций против РФ с полным запретом на покупку госдолга.

"В третьем квартале отрицательное сальдо текущего счета, скорее всего, продолжит увеличиваться, что может привести к дальнейшему ослаблению рубля", - предупреждают в Сбербанк CIB.

"Во втором полугодии средний курс составит 62-63 за доллар", - говорит экономист ФК "Уралсиб" Алексей Девятов".

Важно то, что рубль будет слабеть относительно нефти, подчеркивает Порывай из Райффайзенбанка. Рублевая цена барреля, которая отражает соотношение курса и котировок "черного золота", должна подняться с нынешних 2929 до 3100 рублей.

Это означает курс в 64,8 рубля за доллар при нефти по 48 долларов за баррель и 77,5 рубля при ее падении до 40.