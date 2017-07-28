Банк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 9% годовых

Совет директоров Банка России сегодня принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 9,00% годовых.

"Совет директоров Банка России 28 июля 2017 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 9,00% годовых. Совет директоров отмечает, что инфляция остается вблизи целевого уровня, а восстановление экономической активности продолжается. При этом краткосрочные и среднесрочные инфляционные риски сохраняются. Временно приостановилось снижение инфляционных ожиданий, что было предсказуемой реакцией на динамику цен ряда товаров и услуг. Для поддержания инфляции вблизи целевого значения 4% Банк России продолжит проведение умеренно жесткой денежно-кредитной политики", - говорится в сообщении регулятора.

Банк России видит пространство для снижения ключевой ставки во втором полугодии 2017 года. В дальнейшем, принимая решение, Банк России будет исходить из оценки инфляционных рисков, динамики инфляции и экономики относительно прогноза.

На последнем заседании 16 июня Совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 25 базисных пункта до 9,00% годовых с 9,25% годовых.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 15 сентября 2017 года.