Банк России снизил ключевую ставку до 9% годовых

Совет директоров Банка России сегодня принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пункта - до 9,00% годовых с 9,25% годовых, говорится в сообщении ЦБ РФ.

"Совет директоров Банка России 16 июня 2017 года принял решение снизить ключевую ставку до 9,00% годовых. Совет директоров отмечает сохранение инфляции вблизи целевого уровня, продолжающееся уменьшение инфляционных ожиданий, а также восстановление экономической активности. Краткосрочные инфляционные риски снизились, в то же время на среднесрочном горизонте они сохраняются. Для поддержания инфляции вблизи целевого значения 4% Банк России продолжит проведение умеренно жесткой денежно-кредитной политики. Банк России видит пространство для снижения ключевой ставки во втором полугодии 2017 года. В дальнейшем, принимая решение, Банк России будет исходить из оценки инфляционных рисков, динамики инфляции и экономики относительно прогноза", - говорится в сообщении регулятора.

Аналитики ожидали снижения ставки, но расходились во мнении относительно шага смягчения денежно-кредитной политики. Эксперты прогнозировали понижение ключевой ставки на 25 или 50 б.п.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 28 июля 2017 года.