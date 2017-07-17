Восемь крупнейших банков вышли из Ассоциации российских банков

Сразу восемь крупнейших банков России - Сбербанк, ВТБ, ВТБ24, Альфа-банк, Россельхозбанк, Газпромбанк, «ФК Открытие» и Бинбанк - объявили о своем выходе из состава Ассоциации российских банков (АРБ) и возможности создания нового объединения.

«Нами будет выбран иной формат взаимодействия, не исключающий, в том числе, создание нового профессионального объединения или преобразования действующих профессиональных объединений, представляющих интересы кредитных организаций», - говорится в сообщении.

В АРБ в ответ сообщили, что заявления о выходе будут рассмотрены на Совете Ассоциации.

Решение о выходе из АРБ банки в своем совместном заявлении объяснили «неудовлетворительной работой ее руководства», которое при принятии решений «перестало учитывать интересы» входящих в ассоциацию банков.

«Формируемые в Ассоциации в настоящее время позиции, выводы и оценки не отражают реального мнения всех участников рынка, подрывают доверие и деловое партнерство между кредитными организациями, мешают их конструктивному взаимодействию и сотрудничеству с Банком России и государственными органами», - подчеркивается в заявлении.

В нем отмечается также, что входящие в АРБ банки зачастую отстраняются от подготовки важнейших документов объединения, в результате чего в них появляются «формулировки и обвинения, которые подрывают доверительные отношения, сложившиеся в банковском сообществе».

Авторы заявления особо указали на то, что необоснованная критика АРБ действий ЦБ по очищению банковского рынка от недобросовестных участников, препятствует росту престижа банковской системы, доверия клиентов и развития конкуренции на финансовом рынке.

В вину руководству АРБ ставится также то, что среди членов ассоциации оказалось множество организаций, чьи интересы зачастую несовместимы с интересами банков.

«Ответственность за сложившуюся ситуацию несет Президент Ассоциации, который в своей деятельности стал во многом руководствоваться личными интересами. Зачастую решения принимаются Президентом Ассоциации единолично и носят популистский характер, а отсутствие спокойного и взвешенного диалога между ним и кредитными организациями препятствует дальнейшему развитию Ассоциации», - подчеркивается в заявлении крупнейших банков.

В АРБ обвинения в единоличном принятии ее главой решений отвергли.

«Устав Ассоциации подразумевает правило «один член ассоциации - один голос», и это правило неукоснительно соблюдалось. Все важнейшие решения, связанные с деятельностью Ассоциации, принимаются коллегиально Советом АРБ, утверждаются на Съезде Ассоциации. Крупные банки - члены Ассоциации могут (и всегда могли) принимать активное участие в формировании позиции АРБ по вопросам развития финансового рынка как на разных уровнях - от Совета АРБ до работы в комитетах Ассоциации», - говорится в распространенном пресс-службой АРБ заявлении Гарегина Тосуняна.

В конце марта 2017 года Альфа-банк объявил о приостановке своего членства в АРБ, объяснив это решение «существенным расхождением позиций по актуальным проблемам развития банковской системы».

Поводом для конфликта стал опубликованный в преддверии намеченного на 28 марта ежегодного съезда АРБ годовой доклад, в котором руководители ассоциации подвергли критике действия ЦБ по «расчистке» банковского сектора жесткой критике, обвинив регулятора в «цинизме» и «фаворитизме».

Во время съезда ассоциации доклад АРБ раскритиковал глава ВТБ Андрей Костин, заявивший, что АРБ своими намеками на то, что крупные игроки «решают вопросы» в своих интересах, «не объединяет, а разъединяет банки».