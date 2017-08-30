Нефть дешевеет вечером среды, игнорируя сокращение запасов в США

Цены на нефть снижаются на вечерних торгах среды вопреки сокращению запасов сырья в США: в фокусе внимания инвесторов остаются последствия урагана “Харви”, обрушившегося на американское побережье Мексиканского залива.

К 17.43 фьючерсы на нефть сорта Brent опустились на 1,27 процента до $51,34 за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $45,93 за баррель, на 1,1 процента ниже предыдущего закрытия.

Основной удар урагана пришёлся на нефтеперерабатывающие мощности Техаса и Луизианы, которые составляют 5,6 миллиона баррелей в сутки и 3,3 миллиона баррелей в сутки соответственно. Ряд компаний приостановили работу своих НПЗ: по состоянию на 29 августа, согласно расчётам Goldman Sachs, простаивают 23 процента нефтеперерабатывающих мощностей в США, что эквивалентно 4,1 миллиона баррелей в сутки.

Крупнейший НПЗ в США – Motiva Enterprises, – мощность переработки которого составляет 603.000 баррелей в сутки, начал внеплановую остановку, сообщили источники Рейтер во вторник.

Что касается добычных мощностей, то речь идёт об остановке 15 процентов общего объёма производства сырья в США, или около 1,4 миллиона баррелей в сутки, свидетельствуют данные Goldman.

“Сильное наводнение, ставшее следствием урагана, влияет на нефтеперерабатывающие мощности и, соответственно, на спрос на сырьё”, – сказали аналитики ANZ.

Запасы нефти в США уменьшились за неделю к 25 августа на 5,4 миллиона баррелей до 457,77 миллиона баррелей, тогда как аналитики предсказывали снижение на 1,9 миллиона баррелей, сообщило Управление энергетической информации (EIA) в среду.