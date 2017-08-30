Нефть дешевеет, аналитики продолжают оценивать ущерб от урагана в США

Цены на нефть перешли к снижению в среду вопреки сокращению запасов сырья в США: в фокусе внимания инвесторов остаются последствия урагана “Харви”, обрушившегося на американское побережье Мексиканского залива.

К 12.32 фьючерсы на нефть сорта Brent опустились на 0,87 процента до $51,55 за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $46,16 за баррель, на 0,6 процента ниже предыдущего закрытия.

Основной удар урагана пришёлся на нефтеперерабатывающие мощности Техаса и Луизианы, которые составляют 5,6 миллиона баррелей в сутки и 3,3 миллиона баррелей в сутки соответственно. Ряд компаний приостановили работу своих НПЗ: по состоянию на 29 августа, согласно расчётам Goldman Sachs, простаивают 23 процента нефтеперерабатывающих мощностей в США, что эквивалентно 4,1 миллиона баррелей в сутки.

Крупнейший НПЗ в США – Motiva Enterprises, – мощность переработки которого составляет 603.000 баррелей в сутки, начал внеплановую остановку, сообщили источники Reuters во вторник.

Что касается добычных мощностей, то речь идёт об остановке 15 процентов общего объёма производства сырья в США, или около 1,4 миллиона баррелей в сутки, свидетельствуют данные Goldman.

“Сильное наводнение, ставшее следствием урагана, влияет на нефтеперерабатывающие мощности и, соответственно, на спрос на сырьё”, – сказали аналитики ANZ.

В то же время, как сообщил вчера Американский институт нефти (API), запасы нефти в США уменьшились на 5,780 миллиона баррелей до 459,82 миллиона за неделю к 25 августа, тогда как аналитики предсказывали снижение на 1,908 миллиона баррелей.

При этом запасы бензина, по данным API, выросли на 476.000 баррелей. Но стоит оговориться, что данные API не учитывают последствия урагана “Харви”.

На дальнейшую динамику нефтяных котировок может повлиять официальная статистика Управления энергетической информации (EIA) сегодня в 17.30.