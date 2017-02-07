ЕС обещает сохранять санкции против России вопреки Трампу

Евросоюз сохранит санкции в отношении России, пока Москва не прекратит поддерживать восстание сепаратистов на Украине, заявили министры иностранных дел блока в понедельник, в то время как президент США Дональд Трамп обещает улучшить отношения с Кремлём.

Похоже, что Евросоюз полон решимости выступать единым фронтом для достижения целей внешней политики, и расходится c Трампом в ряде вопросов, включая Иран, Китай и роль НАТО.

"Нет никакого повода для смягчения санкций", - сказал министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, выступая на заседании Совета ЕС по иностранным делам.

Евросоюз и США ввели санкции против России, которые затронули ее энергетический, финансовый и оборонный сектор, в 2014 году за роль Москвы в конфликте на востоке Украины и аннексию Крымского полуострова.

Евросоюз, хотя и зависимый российской нефти и газа, сказал, что никогда не признает Крым частью России, и ожидает, что Кремль будет соблюдать Минские договорённости.

"Я не могу сказать, какова позиция администрации США в этом вопросе, но я могу сказать, что об этом думают европейцы", - сказала верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, отметив, что она обсудит Украину с чиновниками Белого дома в Вашингтоне в конце недели. Она также сказала, что собирается затронуть вопрос сирийского конфликта.

Могерини сказала, что ждёт встречи с советником по национальной безопасности Майклом Флинном и старшим советником Белого дома Джаредом Кушнером, а также с сенаторами США.

Вице-президент США Майк Пенс посетит Брюссель 20 февраля, сказала она.

Однако европейские дипломаты опасаются, что любой шаг США в сторону смягчения санкций в отношении России усложнит для ЕС задачу их сохранения. Сторонники более мягкой позиции к Москве, включая Венгрию, Италию, Грецию и Болгарию будут призывать к восстановлению деловых связей.

Франция и Германия - посредники в Минском мирном процессе - на встрече европейских министров в понедельник назвали необходимым напрямую увязывать обсуждение санкций с конфликтом на Украине, который с апреля 2014 года унёс жизни около 10.000 человек.

Трамп в интервью перед инаугурацией предложил смягчить санкции США в обмен на соглашение о сокращении ядерных вооружений России, с чем не согласились европейские дипломаты.

В то же время министры ЕС поприветствовали слова нового постоянного представителя США при ООН о том, что Вашингтон не должен снимать с России санкции до тех пор, пока та не вернёт Украине контроль над Крымом.

На проходившем за закрытыми дверями заседании в Брюсселе Джонсон призвал коллег в ЕС не поддаваться тому, что он назвал "украинской усталостью", сказали дипломаты.

Четырнадцать стран ЕС, включая Британию, Швецию и Данию, в совместном заявлении, представленном на встрече, призвали возобновить поддержку Киева. Это включает введение безвизового режима для украинцев и полное выполнение соглашения о свободной торговле между Украиной и ЕС, которое ещё должно получить одобрение голландского парламента.