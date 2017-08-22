Нефть дорожает, инвесторы ждут данных о запасах сырья в США

Цены на нефть продолжили рост на вечерних торгах вторника за счёт признаков постепенного выравнивания баланса глобального спроса и предложения.

К 17.00 фьючерсы на нефть сорта Brent поднялись на 1,08 процента до $52,22 за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $48,02 за баррель, на 1,37 процента выше предыдущего закрытия.

"Запасы нефти в США стабильно снижаются последние недели. Если эта тенденция продолжится, "быки" на нефтяном рынке воспрянут духом, а теперь прибавьте к этому сокращение (добычи сырья) ОПЕК и Россией", – сказал Фавад Разакзада из Forex.com.

Нефтеэкспортный картель ОПЕК и несколько стран вне организации, включая Россию, ранее договорились сократить добычу примерно на 1,8 миллиона баррелей в сутки до марта 2018 года для восстановления баланса на мировом рынке нефти.

По прогнозу консалтинговой компании Petro-Logistics, поставки нефти ОПЕК в среднем составят 32,8 миллиона баррелей в сутки в августе, что на 419.000 баррелей в сутки меньше по сравнению с аналогичным показателем предыдущего месяца.

Коммерческие запасы нефти в США снизились почти на 13 процентов с мартовского пика до 466,5 миллиона баррелей, свидетельствуют данные Управления энергетической информации (EIA).

В фокусе внимания инвесторов – данные о недельных запасах нефти и нефтепродуктов в США от Американского института нефти (API) и официальная статистика EIA.