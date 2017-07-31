Нефть дорожает при поддержке снижения запасов, замедления темпов роста добычи в США

Цены на нефть обновили 2-месячные максимумы утром в понедельник: котировки продолжили получать поддержку от снижения запасов и наметившегося замедления темпов роста добычи сырья в США.

К 7.45 фьючерсы на нефть сорта Brent поднялись на 0,6 процента до $52,82 за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $49,87 за баррель, на 0,3 процента выше предыдущего закрытия.

Цены на оба эталона выросли примерно на 10 процентов с момента встречи министров ОПЕК и не входящих в картель стран в Санкт-Петербурге, где они обсудили исполнение глобального пакта об ограничении добычи сырья.

ОПЕК и несколько стран вне организации, включая Россию, ранее договорились сократить добычу примерно на 1,8 миллиона баррелей в сутки до марта 2018 года ради восстановления равновесия мирового спроса и предложения.

"Серьёзное сокращение запасов в США, решимость Саудовской Аравии продолжать выполнять роль так называемого компенсирующего производителя, а также возможное введение санкций США против Венесуэлы почти наверняка поддержат котировки", – сказал Джеффри Хэлли из OANDA.

Запасы нефти в США уменьшились за неделю, завершившуюся 21 июля, на 7,21 миллиона баррелей до 483,42 миллиона баррелей, тогда как аналитики предсказывали снижение на 2,6 миллиона баррелей, сообщило Управление энергетической информации (EIA) в среду.

По данным EIA, запасы бензина уменьшились на 1,02 миллиона баррелей до 230,2 миллиона баррелей.

Текущая добыча нефти в США составляет 9,41 миллиона баррелей в сутки, свидетельствуют данные EIA.