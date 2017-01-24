Нефть развернулась к росту благодаря ослаблению доллара, сокращению добычи

Цены на нефть выросли в ходе утренних торгов во вторник благодаря ослаблению доллара и сокращению добычи странами-членами ОПЕК и не входящими в картель государствами.

К 9.23 фьючерсы на нефть сорта Brent выросли на 0,53 процента до $55,52 за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $52,98, на 0,44 процента выше предыдущего закрытия.

Поддержку нефтяным котировками оказало ослабление доллара, индекс которого снизился из-за опасений инвесторов о возможном влиянии протекционистской политики президента США Дональда Трампа на торговлю.

На стороне нефти также сокращение добычи странами-членами ОПЕК и не входящими в картель государствами.

Производители уже убрали с рынка 1,5 миллиона баррелей нефти в сутки, сказали министры энергетики ОПЕК и не входящих в нефтекартель государств на заседании комитета по мониторингу сокращения добычи, которое прошло в воскресенье в Вене.

Члены Организации стран-нефтеэкспортёров (ОПЕК) и добытчики вне клуба, включая Россию, ранее заключили первое соглашение с 2001 года о совместном снижении производства на порядка 1,8 миллиона баррелей в сутки.

Министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби сказал накануне, что большинство крупных мировых нефтекомпаний, участвующих в разработке месторождений страны, также сокращают добычу в рамках глобального пакта.

Он добавил, что "очень доволен" ходом реализации соглашения и надеется, что оно поможет подтолкнуть цены на нефть к $60-$65 за баррель.

По данным Bernstein Energy, мировые запасы нефти снизились в годовом выражении на 24 миллиона баррелей до 5,7 миллиарда баррелей в четвёртом квартале 2016 года – уровня, эквивалентного приблизительно 60 дням потребления. Это самое значительное квартальное снижение с четвёртого квартала 2013 года.

Дальнейший рост цен сдерживает увеличение объёма производства в США.

За неделю, завершившуюся 20 января, число буровых установок в США выросло максимально за почти четыре года, показали в пятницу данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes.

Сегодня объём производства нефти в США близок к уровню конца 2014 года – тогда же высокий объём добычи в США обрушил цены на нефть.

Аналитик Forex.com Фавад Разакзада считает, что последствия роста добычи нефти в США не сразу скажутся на рынке.

"Сланцевые добытчики в США могут позволить рынку полностью восстановиться, прежде чем снова наращивать объём собственного производства", – сказал он.