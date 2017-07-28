Цены на нефть стабильны, сохраняя поддержку снизившихся запасов в США

Цены на нефть были стабильны утром в пятницу, продолжив находиться у 8-недельных максимумов за счёт снижения запасов сырья в США.

К 9.14 фьючерсы на нефть сорта Brent опустились на 0,14 процента до $51,42 за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $48,98 за баррель, на 0,12 процента ниже предыдущего закрытия.

Оба эталона продолжают получать поддержку от превзошедшего прогнозы снижения недельных запасов нефти и нефтепродуктов в США.

Запасы нефти в США уменьшились за неделю, завершившуюся 21 июля, на 7,21 миллиона баррелей до 483,42 миллиона баррелей, тогда как аналитики предсказывали снижение на 2,6 миллиона баррелей, сообщило Управление энергетической информации (EIA) в среду.

По данным EIA, запасы бензина уменьшились на 1,02 миллиона баррелей до 230,2 миллиона баррелей.

"Учитывая сезонные факторы, мы думаем, запасы нефти продолжат снижаться в августе-сентябре", – сказали аналитики BMI Research.

Текущая добыча нефти в США составляет 9,41 миллиона баррелей в сутки, свидетельствуют данные банка ANZ.

Среди других факторов поддержки котировкам аналитики называют запланированное Саудовской Аравией сокращение экспорта нефти в августе и возможное присоединение Нигерии к глобальному пакту ОПЕК+ об ограничении добычи сырья.

В фокусе внимания инвесторов – данные о буровой активности в США и возможное наложение ими санкций на нефтяной сектор Венесуэлы.