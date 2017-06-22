Доллар отошел от трехнедельного максимума к иене

Доллар опустился к иене в четверг, поскольку ралли американской валюты, вызванное ожиданиями очередного повышения ставки ФРС США, выдохлось; новозеландский доллар вырос после того, как центробанк страны не стал проводить агрессивные вербальные интервенции для снижения курса.

Новозеландский доллар показал самую заметную динамику на торгах в Азии, и к 8.42 валюта выросла на 0,53 процента до $0,7258, возвращаясь к пику четырех месяцев $0,7320, установленному на прошлой неделе.

"Киви" вырос после того, как новозеландский центробанк не придал большого значения недавнему скачку валюты, сохранив ставки на рекордно низком уровне, как и ожидала большая часть аналитиков.

Доллар США снизился на 0,3 процента к иене до 111,04 иены, отойдя от трехнедельного пика на уровне 111,79 иены.

"Бегство от риска по причине продолжающегося снижения цен на нефть - один из факторов, объясняющих динамику доллар/иена",- сказал Кристофер Вонг, старший валютный стратег Maybank в Сингапуре.

Недавнее сокращение спреда 10-летних облигаций США и Японии также оказали давление на доллар, сказал Вонг.

Фьючерсы на нефть марки Brent колеблются около нуля после снижения на 2,6 процента в предыдущую сессию.

Индекс доллара снизился на 0,10 процента до 97,465 пункта, отступив от месячного максимума на уровне 97,871 пункта, установленного во вторник.

Евро составил $1,1172, прибавив 0,04 процента.

Британский фунт удерживал отметку $1,2670, прибавив накануне 0,3 процента, когда главный экономист Банка Англии Энди Халдейн сказал, что намерен поддержать повышение ставки в текущем году.