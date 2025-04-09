Последнее обновление: 09.04.2025 15:59

Годовые продажи автомобилей в Китае подскочили в марте на 14,4%

В марте розничные продажи легковых автомобилей в Китае выросли относительно того же месяца прошлого года на 14,4% до 1,94 млн единиц. Об этом говорится в отчете Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (CPCA).

Это рекордный для марта рост за 10 лет.

Относительно февраля продажи взлетели на 40%, во многом благодаря государственной программе стимулирования замены старых автомобилей, которая и дальше будет оказывать поддержку автомобильному рынку страны.

Продажи автомобилей на новых источниках энергии (NEV) в прошлом месяце были на 38% выше, чем годом ранее, составив 991 тыс. единиц.

Экспорт легковых автомобилей из Китая в марте сократился на 8%, до 391 тыс. единиц, экспорт NEV увеличился на 6,4%, до 143 тыс. единиц.

Tesla в Китае продала 78,8 тыс. автомобилей (спад на 11% в годовом выражении) и экспортировала всего 4,7 тыс. машин.

CPCA ожидает сохранения стабильных темпов роста автомобильного рынка КНР в апреле за счет низкой сравнительной базы и проведения Шанхайского автосалона, который может подстегнуть спрос на новые модели.

Торговый конфликт между США и Китаем вряд ли окажет существенное влияние на китайских автопроизводителей, поскольку американский рынок не является значимым направлением экспорта произведенных в КНР машин, полагает организация.

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