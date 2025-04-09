АБР понизил прогноз роста экономики Армении в 2025 году до 5%

Азиатский банк развития (АБР) прогнозирует рост экономики Армении в текущем году на 5%, в 2026 году - на 4,7%. Об этом говорится в обзоре Asian Development Outlook 2025 на сайте банка.

В сентябре прошлого года АБР ожидал, что рост ВВП республики в 2025 году составит 6%.

В 2024 году экономический рост страны составил 5,9%.

"Прогнозируется, что рост замедлится до 5,0% в 2025 году и 4,7% в 2026 году. Это в основном отражает ослабление поддержки со стороны внешних факторов, появившихся в 2022-2023 годах, в частности в торговле, туризме и финансовых потоках. Ожидается, что внутренний спрос станет основным драйвером роста, поддерживаемым предполагаемым увеличением расходов на государственную инфраструктуру. Со стороны предложения ожидается, что услуги станут ключевым драйвером роста, с меньшей поддержкой со стороны промышленности и сельского хозяйства", - поясняет банк.

Среднегодовую инфляцию в Армении в текущем году АБР ожидает на уровне 3% (предыдущий прогноз - 2,5%), в 2026 году - 2,8%. По итогам 2024 года она составила 0,3%.

В госбюджете Армении на 2025 год предусмотрено увеличение ВВП на 5,1%.